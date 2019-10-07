مرتضى منصور يهدد كهربا بسبب الأهلي.. ويشيد بجهاز البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقاده لمحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، وأشاد في نفس الوقت بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وكان كهربا قد رحل عن نادي الزمالك مؤخرا وانتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وسط تأكيدات من رئيس الزمالك بعدم أحقية اللاعب فيما فعله لأنه مرتبط بعقد مع النادي.

وأكد كهربا في وقت سابق أنه لا يوجد عقد يربطه بنادي الزمالك وبالتالي قراره سليم.

وقال مرتضى منصور في تصريحات على هامش جلسته مع محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق "الزمالك خيره على كهربا، لكنه يقوم بتوجيه السباب للنادي، ولهذا قمت بمعاتبة جنش بسبب قيامه بالتقاط صورة معه".

وواصل "لو كهربا راجل يروح الأهلي".

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وأكمل "لو انتقل كهربا للنادي الأهلي فهذا يعني أنهم قاموا بالحصول على لاعب لديه تعاقد لمدة 3 سنوات مع الزمالك".

وشدد "اذا كان هناك لاعب في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم على سبيل المثال، سأدفع له 40 مليون وسأحصل على نصف فريق الأهلي في تلك الحالة".

واستمر "اتمنى التوفيق للاعبي الزمالك المتواجدين في المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وصرح "اتمنى التوفيق لحسام البدري وجهازه المعاون بالكامل، مجموعة رائعة، الأمر ليس أهلي وزمالك، هم مجموعة سبق وحققوا انجازات لمنتخب مصر".

وتعاقد اتحاد الكرة مؤخرا مع حسام البدري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، ويضم جهازه المعاون كلا من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض وأيمن طاهر ومحمد بركات.