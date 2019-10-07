انتهاء الأزمة.. جنش يعتذر لجماهير الزمالك بعد جلسة مع مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قدم محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، اعتذاره للجماهير بسبب الأزمة التي اثيرت مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع "إنستجرام".

واجتمع جنش في الساعات الماضية مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأعلن الأخير انتهاء الأزمة.

جنش سبق أن أبدى استياءه، عبر حسابه على "إنستجرام" من عدم حصوله على مقدم التعاقد، ودخل في نقاش ساخن مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحاته: "قلت من قبل أن جنش عندي مثل أحمد وأمير، نحن أسرة زملكاوية واحدة، لكن هناك قواعد ولوائح، قمت بمعاتبته بسبب تصريحاته الإعلامية وصورته مع كهربا".

وواصل "اريد أن يعتذر جنش لجماهير الزمالك المحترمة وليس شخص رئيس الزمالك، لأنها لم تكن تتوقع ما قام به اللاعب في حق ناديه".

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وأكمل: "لقد سبق أن أبلغت جنش وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء بأن عقودهم لا تناسب إمكانياتهم، ولن أسمح بأن يحصل لاعب جاء من الخارج، ولم يفعل شيئا مع الزمالك بأن يحصل على مقابل أكبر منهم".

من جانبه، تحدث جنش قائلا: "نحن أسرة واحدة، كنت أريد مقابلة رئيس الزمالك في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف".

وشدد: "تواصلت معه وأكد لي أنه سوف يقوم بتعديل عقدي لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد، أشكره بكل تأكيد، هو يعلم أنني أريد الاستمرار في نادي الزمالك، وهو نجح في أن يجعلني أتواجد لأطول فترة بالفريق".

واختتم: "أعتذر لجماهير نادي الزمالك، نحن أسرة واحدة".

وعاد رئيس الزمالك ليؤكد: "الأمر انتهى، لكن رسالتي لمن يهاجمون الزمالك بسبب جنش، وأننا قمنا بإهماله، نحن صممنا أن يتواجد اللاعب في القائمة، رغم إصابته بالرغم من تأكيد اتحاد الكرة قدرتنا على قيده في يناير، لكن هذا من أجل نفسيته".