رياضة | إعلامي إسباني يفاجئ جريزمان بالحديث عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي إسباني يفاجئ جريزمان بالحديث عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية مساء الأحد، أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة يعاني في هذه الفترة بسبب تراجع مستواه.

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وقال الإعلامي كريج في تصريحات لشبكة ESPN: "مع حالة جريزمان تخيلوا فقط أين كان سيلعب في حال وجود نيمار ".

وتابع: "إشبيلية كان سيغير النتيجة في حال وجود مهاجم 9 حقيقي أفضل من لوك دي يونج، ربما كانت النتيجة ستصب في صالح الفريق الأندلسي".

وفضل إرنيستو فالفيردي عدم الدفع بجريزمان في مباراة إشبيلية أمس الأحد بالجولة 8 من الليجا، ومنح الفرنسي عثمان ديمبلي الفرصة منذ البداية.