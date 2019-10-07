رياضة | خاميس رودريجيز يُبهر جماهير ريال مدريد والصحافة الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس رودريجيز يُبهر جماهير ريال مدريد والصحافة الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتاج خاميس رودريجيز إلى أقل من 10 دقائق ليحرز الهدف بعد فوزه على مقاعد البدلاء في فوز ريال مدريد 4-2 على غرناطة.

أظهر الكولومبي مرة أخرى أنه يركز بشكل كامل على فريقه ، حيث أشاد كل من مشجعي المرينجي والصحافة بأدائه.

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يريد خاميس تأسيس نفسه في ريال مدريد والاستفادة من أي فرصة يعطيه زين الدين زيدان.

لقد كان واحداً من أفضل اللاعبين أداءً في مدريد حتى الآن هذا الموسم وأظهر التزامه من خلال مطالبة مدرب كولومبيا كارلوس كيروز باستبعاد مبارياته الودية القادمة ضد تشيلي والجزائر ، لأنه يريد البقاء والعمل في قاعدة تدريب ريال مدريد.

سيعود ريال مدريد بعد الاستراحة الدولية ، إلى أرض الملعب يوم 19 أكتوبر لمواجهة ريال مايوركا ، قبل السفر إلى تركيا لمواجهة غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.