رياضة | رعب "توديبو" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب "توديبو" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفرنسي جان كلير توديبو مدافع برشلونة الشاب حالة من الرعب عقب مواجهة إشبيلية التي انتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن توديبو شارك أمام إشبيلية كلاعب أساسي بجانب جيرارد بيكيه، في ظل غياب كليمنت لينجليت، الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة خيتافي لكنه لم يستطع إنهاء المباراة، حيث طلب التغيير في الدقيقة 74، بعد الشعور بعدم الراحة في العضلات.

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وأشار بعض المصادر داخل غرفة خلع الملابس إلى أن توديبو انسحب من الملعب بسبب بعض التشنجات ولكن ليس بسبب إصابة.

وكشفت عن أنه إذا أصبح توديبو جاهزًا، فسيشارك في المباراة المقبلة لبرشلونة أمام إيبار، خاصة بعد تأكد غياب بيكيه عن المباراة للإيقاف بعد حصوله على 5 بطاقات صفراء.