رياضة | راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني رقما مميزا خلال مسيرته مع الملكي في مباريات الليجا الإسبانية، وذلك على خلفية مشاركته أمام غرناطة أول أمس.

ونجح سيرجيو راموس في معادلة رصيد خينتو في مباريات الليجا، حيث خاض القائد مباراته رقم 427 أمام غرناطة وأصبح يحتل المركز السادس في القائمة التاريخية.

ولعب سيرخيو راموس أساسياً ضد غرناطة وأصبح يحتل المركز السادس في قائمة اللاعبين المدريديستا الذين لعبوا أكبر عدد من المباريات في الليجا، حيث لعب راموس 427 مباراة بقميص المدريديستا معادلاً رصيد خينتو، حقق راموس في الليجا 287 انتصاراً، 66 تعادلاً و74 هزيمة.

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جاء الظهور الرسمي الأول للمدافع في هذه المسابقة مع ريال مدريد في 10 سبتمبر 2005 ضد سيلتا في البرنابيو، وقد سجل 59 هدفاً وأحرز اللقب أربع مرات.

يتقدم راموس وخينتو في ترتيب الأساطير كل من هييرو (439)، سانتيانا (461)، كاسياس (510)، سانشيز (523) وراؤول (550)، أما الرئيس الفخري الحالي، فقد لعب في الليجا بقميص المدريديستا مدة 18 موسماً (1953-1971) وسجل 126 هدفاً. بالإضافة إلى ذلك، هو اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من مواسم الليجا.