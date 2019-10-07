رياضة | ميسي يحقق رقما قياسيا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقما قياسيا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليونيل ميسي رقما قياسيا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تسجيله هدف رائع في شباك إشبيلية مساء أمس الأحد.

وكان برشلونة نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد على الفريق الأندلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في ختام منافسات الأسبوع الثامن من الليجا.

ووفقا لموقع أوبتا للإحصائيات فإن الأسطورة ليونيل ميسي سجل 37 هدفا أمام اشبيلية في جميع الُمنافسات، حيث أنه لم يسجل أكثر أمام أي فريق آخر.

وكان هدف ميسي في شباك إشبيلية هو الأول له هذا الموسم رفقة البارسا حيث كان البولجا يعاني من إصابة على مستوى الساق أبعدته عن المشاركة في معظم مباريات الفريق .