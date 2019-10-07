رياضة | العبور يكتسح قها برباعية في اخر بروفة قبل انطلاق الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العبور يكتسح قها برباعية في اخر بروفة قبل انطلاق الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق العبور في تحقيق الفوز علي فريق قها برباعية نظيفة ، في المباراة الودية التي اقيمت عصر اليوم علي ملعب العبور الجديد ، في اخر بروفة له قبل انطلاق بطولة دوري القسم الثالث والمقرر لها السبت المقبل .

ومن المقرر ان يخوض العبور اولي مواجهات الدوري مع فريق بهتيم السبت المقبل علي ملعبه .

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واشار مدحت قنديل المدير الفني للعبور بأن الفريق جاهز لانطلاق الدوري ، ويحالة معنوية مرتفعة بعدما خاض عدة مباريات ودية حقق فيها العلامة الكاملة بالفوز وظهور اللاعبين بمستوي فني وبدني علي اعلي مستوي .

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتائج طيبة تحقق الهدف المطلوب بالمنافسة هذا الموسم علي الصعود للقسم الثاني . وتتكون لجنة الكرة بنادي العبور من المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة، و محمد رفعت ، و علاء السيد، أعضاء مجلس الإدارة، والتي نجحت في توفير احتياجات الفريق خلال مرحلة الإعداد والتنسيق المستمر مع الجهاز الفني لتوفير كل سبل الدعم والمساندة من اجل تحقيق الصعود .

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى العبور يتكون من : مدحت قنديل مديرا فنيا ، علي عبدلله مدربا عاما ، سيد صلاح مدرب مساعد ، سيد المأمور مدرب حراس المرمي ، محمد شاهين مدير اداري ، خالد عبدون اداري ، د. احمد طلعت طبيب ، يونس محمد اخصائي ، سامح حامد – تدليك وتأهيل .