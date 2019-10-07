رياضة | تعرف على كتيبة ديروط بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على كتيبة ديروط بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى الفريق الكروى الأول بنادى ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى قائمة الفريق بالموسم الجديد.

وضمت قائمة الفريق لتضم كلا ( راندي وخالد سيد ومحمد ادم ومحمد رمضان وعادل شلبي ومحمد عامر " شنب "و حسام جنش وشريف حافظ وحماده عوض الله وچاستن كواكو وعلي محمد صالح واحمد الحسيني و طارق فضل وعبدالرحمن الشاروني ورامز ميلاد ومحمود محمد حسانين ومحمود مرجان وسعيد رجب و عرفه شعبان وابراهيم سعيد واحمد سمير وحماده ذيدان وفرغلي بالو و علي قرني و احمد منصور واسلام سلامه ).

وكان ديروط قد نجح فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه ملوى الرياضى أحد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب ديروط الرياضى الأربعاء الماضى واحرز اهداف ديروط كلا من ابراهيم سعيد وعلى قرنى بالشوط الاول فيما أضاف فرغلى بالو وعادل شلبي الهدفين الثالث والرابع .

وكان ديروط قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام ساحة سوهاج اد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الأولى جمعت بين الفريقان امس بملعب ديروط.

وأحرز هدف ديروط عرفه شعبان المنضم حديثا لصفوف ديروط قادما من بنى سويف الرياضى لمدة موسم على سبيل الإعارة .

ويعكف محمد يوسف المدير الفنى لديروط تجهيز جميع لاعبي الفريق بدنيا وفنيا وخططيا بجانب التدريب على كافة الجمل الخططية أثناء التدريبات والتأكد من استيعاب اللاعبين لروؤية الجهاز الفنى خلال المباريات الودية وذلك فى إطار استعدادا الفريق لبدء دورى القسم الثانى والتى سيبداها الفريق بمواجهة تليفونات بنى سويف .

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ونجح مسؤولى ديروط فى الحصول على خدمات محمد عوض الله ظهير ايسر بنى سويف لمدة عام على سبيل الإعارة بجانب التعاقد مع ابراهيم سعيد لاعب وسط الفيوم .

وكان ديروط قد نجح فى تحقيق الفوز بمباراته الودية الاخيرة امام مركز شباب البدارى أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 2/0 واحرز أهداف الفريق عرفه شعبان ومحمد رمضان .

وتمثلت مواجهات ديروط الودية منذ بدء فترة الإعداد فى مواجهة كلا من القوصية وأبو تيج والشرقية للدخان وكسكادا وطلائع الجيش والمقاولون العرب وملوى .

وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.

وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى والحسيني احمد وكاسيو وإبراهيم سعيد بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عوض ظهير ايسر بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .