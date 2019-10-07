رياضة | ميسي أيقونة كروية تواصل العزف على تحطيم الأرقام القياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي أيقونة كروية تواصل العزف على تحطيم الأرقام القياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكتفي الأسطورة الكروية ليونيل ميسي بقيادة فريقه برشلونة لتحقيق فوز ساحق على ضيفه إشبيلية، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "كامب نو"، من منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، بل واصل عزف مقطوعته الموسيقية في تحطيم الأرقام القياسية بأقدامه السحرية.

وواصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بهدفه في مباراة اشبيلية، التي افتتح أهدافها الأوروجواياني لويس سواريز في الدقيقة 27 من زمن المباراة، قبل أن يعزز التشيلي أرتورو فيدال من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 32.

وأضاف الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث للنادي الكتالوني في الدقيقة 35، قبل أن يختتم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي حفلة البلوجرانا التهديفية بإضافة الهدف الرابع من خلال ركلة حرة مباشرة.

Advertisements

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" الأرقام القياسية التي حطمها ميسي بهدفه أمام إشبيلية في السطور التالية:

تمكن ميسي بهدفه أمام إشبيلية من تحطيم رقمه السابق الذي كان يتساوى به مع أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو، بالتسجيل في 15 موسم على التوالي، ليتخطى الأسطورة الأرجنتينية بهذا الهدف رقمه أدوريز ويصل إلى رقم يصعب تحطيمه وهو التسجيل في 16 موسم على التوالي.

حطم ميسي بهدفه أمام إشبيلية رقم الأسطورة الإيطالية أندريه بيرلو، بعدما وصل النجم الأرجنتيني لهدفه 48 من خلال الركلات الحرة المباشرة، بينما سجل بيرلو 47 هدفًا فقط.