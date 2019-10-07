شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يقرر تعديل عقود الكبار بالفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قرر صرف مستحقات محمود جنش حارس الفريق المصاب رغم غضبه من التصريحات التي أدلي بها الحارس عبر حسابات التواصل الاجتماعي بإنه لم يحصل علي مقدم عقده والتي رد عليها أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بالنادي بإنها تصريحات غير موفقة للحارس وكان عليه الانتظار مثل باقي زملائه بالفريق لحين صرف مقدمات العقود خاصة إنه لم يتم صرف تلك المقدمات سوي للاعبين الجدد وثنائي من القدامى لوجود ظروف طارئة لديهم وكان علي جنش بصفته يعد قائدا للفريق مثل شيكابالا بأن ينتظر دون التصريح بالأمر بهذا الشكل.
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