شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يقرر تعديل عقود الكبار بالفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك علي تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، ضمن مجموعة اللاعبين المقرر تعديل عقودهم خلال الفترة الجارية وهم الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأبيض الذي وعدهم مرتضي منصور رئيس النادي بتعديل عقودهم تقديرا لمجهوداتهم مع الفريق في الموسم الماضي إلا إنه شدد علي إرجاء تعديل عقود اللاعبين لحين وصول الفائض في خزينة النادي وصرف مقدمات العقود أولا.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قرر صرف مستحقات محمود جنش حارس الفريق المصاب رغم غضبه من التصريحات التي أدلي بها الحارس عبر حسابات التواصل الاجتماعي بإنه لم يحصل علي مقدم عقده والتي رد عليها أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بالنادي بإنها تصريحات غير موفقة للحارس وكان عليه الانتظار مثل باقي زملائه بالفريق لحين صرف مقدمات العقود خاصة إنه لم يتم صرف تلك المقدمات سوي للاعبين الجدد وثنائي من القدامى لوجود ظروف طارئة لديهم وكان علي جنش بصفته يعد قائدا للفريق مثل شيكابالا بأن ينتظر دون التصريح بالأمر بهذا الشكل.

وتدخل وسطاء لحل تلك الأزمة ولكن شدد رئيس الزمالك إنه سيصرف لجنش مستحقاته ولكن عليه أن يعتذر لجمهور الفريق أولا ويعلم إن ما صدر منه أمر خاطئ قبل أن يتقبل اعتذاره عن تلك الواقعة التي شدد خلالها إنه في حالة عدم تنفيذ أي لاعب لقرار الابتعاد عن الإدلاء بتصريحات علي مواقع التواصل الاجتماعي سيتم توقيع عقوبة مالية عليه تقدر بقيمة 300 ألف جنيه مع تشديد العقوبات حال تكرار الأمر، وقام جنش بالفعل بالاعتذار في اتصال هاتفي لرئيس الزمالك عن تلك الواقعة وعقد جلسة معه لتوضيح موقفه.