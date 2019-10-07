شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي على السولية فى اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمرو السولية لاعب الأهلي لكشف طبي فى معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه اليوم الإثنين بعد إصابته بكدمة فى أنكل القدم .

كان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى فاز بها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، ستاد القاهرة لاستضافة تدريبات الفراعنة فى المعسكر المقرر إنطلاقه اليوم.

أجري عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلى أشعة رنين مغناطيسى، لتحديد درجة الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نادي أسوان ضد الأهلي والتى حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف مصدر مسئول فى الأهلي أن إصابة السولية كدمة فى الأنكل وبالتالي استمراره فى معسكر منتخب مصر سيكون صعب لأنه سيحتاج فترة راحة لا تقل عن أسبوعين.