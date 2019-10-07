شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يبدأ اليوم مهمته الأولي مع المنتخب استعدادًا لودية بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم ،الأثنين،حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني مهمته رسمياً لقيادة الفراعنة فى أول معكسر له والذى يستمر حتى 14 أكتوبر وينتهي بمواجهة منتخب بتسوانا ودياً فى نفس اليوم باستاد القاهرة الدولي فى إطار الإعداد لتصفيات كاس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

ويشهد معسكر منتخب مصر الأول إكتمال صفوف الفراعنة بانضمام 22 لاعباً عقب وصول المحترفين الأربعة فى أوروبا وهم محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا ، بالإضافة إلى 18 لاعب محلي هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد ، بينما خرج عمرو السولية من المعسكر للإصابة وينتظر الجهاز الفني للمنتخب التقرير الطبي الخاص به من الجهاز الطبي للأحمر.

ومن المقرر أن يكون تدريب منتخب مصر فى اليوم الأول عبارة عن إجتماع طويل للبدري و الجهاز الفني الجديد للمنتخب مع اللاعبين للتعريف بطريقة العمل فى المرحلة المقبلة والحقوق والواجبات الخاصة بكل فرد داخل الفريق إلى جانب الحديث عن الفترة المقبلة و التصفيات الخاصة بالفراعنة سواء المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما قرر الجهاز الفني للمنتخب الإكتفاء بتدريبات بدنية خفيفة فى اليوم الأول للمعسكر المقرر إقامته بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة بسبب ضغط المباريات على معظم العناصر الموجوده فى قائمة المنتخب وتحديدا لاعبى الأهلي بعد مواجهة أسوان ، ورحلة العودة من أسوان إلى جانب خوض الزمالك لمباراة مساء أمس أمام إف سي مصر ونفس الامر لمحمود تريزيجيه الذى يشارك بصفة أساسية مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي.