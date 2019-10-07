السولية يخضع للكشف الطبى بمعسكر منتخب مصر اليوم...

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كان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى فاز بها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.
وكشف مصدر مسئول فى الأهلي أن إصابة السولية كدمة فى الأنكل وبالتالي استمراره فى معسكر منتخب مصر سيكون صعب لأنه سيحتاج فترة راحة لا تقل عن أسبوعين.
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