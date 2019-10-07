«الكروم والألمونيوم والنجوم وإف سي مصر».. فرق صاعدة حديثًا «متعودين» على إحراج الزمالك

الموجز

حالة من الغضب تسيطر على جماهير القلعة البيضاء بعد تعادله المخيب للآمال أمام نظيره إف سي مصر، بهدف لكلا منهما، بالمباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

فرق صاعدة احرجت الزمالك

وانضم فريق نادي إف سي مصر، إلى قائمة مطولة تضم الفرق الصاعدة حديثًا التي أحرجت فريق نادي الزمالك في لقاءات الدوري المصري خلال الألفية الأخيرة.

حصد نقطة ثمينة

ونجح فريق إف سي مصر، في حصد نقطة ثمينة أمام نادي الزمالك، في مباراة أقيمت بينهما يوم أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما تعادلا بهدف لكلا منهما.

تراجع ترتيب الزمالك

وتراجع ترتيب الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يتربع الأهلي على عرش صدارة الترتيب منفردًا برصيد 9 نقاط.

وكان نادي الزمالك قد تعرض للعديد من التعثرات سواء بالتعادل أو الهزيمة أمام الفرق التي كانت صاعدة حديثًا إلى الدوري المصري على مدار الألفية الأخيرة.

تعثرات الزمالك امام الفرق الصاعدة

ويستعرض التقرير التالي، تعثرات فريق القلعة البيضاء أمام الفرق الصاعدة حديثًا خلال الألفية الجارية، والتي جاء آخرها التعثر أمام نادي مصر.

تعثرات الزمالك أمام الصاعدين حديثًا

- موسم 2001-2002: تعادل الزمالك مع سوهاج 3-3 ذهابًا وإيابا، كما تعادل مع بلدية المحلة 1-1 ذهابًا و2-2 إيابا.

- موسم 2002-2003: خسر الأبيض أمام حرس الحدود ذهابًا 2-1، كما تعادل مع إنبي 1-1 ذهابًا و0-0 إيابًا.

Advertisements

- موسم 2003-2004: تعادل الزمالك مع فريق القناة 1-1 في مباراة الدور الأول.

- موسم 2004-2005: تعادل الزمالك مع أسمنت أسيوط 1-1 ذهابًا وخسر من الفريق نفسه 1-0 إيابًا، كما هزم أمام أسمنت السويس 2-1 ذهابًا و1-0 إيابًا، وتعادل مع طلائع الجيش 1-1 في مباراة الدور الثاني.

- موسم 2005-2006: تعادل الفريق الأبيض أمام نظيره الكروم الصاعد حديثًا حينها بنتيجة 1-1.

- موسم 2006-2007: تعادل الزمالك مع فريقي الأوليمبي وبترول أسيوط بنتيجة 1-1.

- موسم 2007-2008: تعادل الأبيض مع الألومنيوم بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر من المصرية للاتصالات بثلاث أهداف مقابل هدفين.

- موسم 2009-2010: تعادل الزمالك سلبيًا أمام المنصورة، ثم تعادل مع الجونة بهدف لكلا الفريقين.

- موسم 2010-2011: خسر الزمالك أمام فريق مصر للمقاصة في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء، في المباراة الشهيرة التي ساهمت في تحويل مسار اللقب إلى الأهلي بعدما كان الزمالك متصدرًا لجدول الترتيب أغلب فترات المسابقة.

- موسم 2016-2017: خسر الزمالك أمام فريق الشرقية في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء.

- موسم 2018-2019: خسر الزمالك أمام النجوم بهدف مقابل لا شيء في مباراة بالدور الأول، بهدف صلاح أمين، وذلك خلال الموسم الماضي.

وتصد هاشتاج «#زملكاوي_يدعم_ميتشو» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» للمطالبة بتقديم الدعم المعنوي لمدرب نادي الزمالك بعد تعادله المخيب لآمال جماهير، أمام نظيره إف سي مصر، بهدف لكلا منهما، بالمباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

تعادل الزمالك أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا من قسم الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، تعد واحدة من أقوى مفاجئات الموسم الجاري 2019-2020، نظرًا للفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين.

الزمالك تقدم مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، إلا أنه وبدل من تعزيز تقدمه بهدف آخر، استقبل هدفًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق عمر حبشي.

هدف إف سي مصر في شباك الزمالك لم يأتي عن طريق الصدفة، وإنما كان نتاجًا لجملة من الأخطاء الدفاعية التي وقع بها لاعبو الزمالك طوال الهجمة التي نتج عنها الهدف، والتي لم تستغرق أكثر من 8 ثوانٍ من خلال 4 تمريرات فقط، حتى انتهت في شباك الفريق الأبيض.