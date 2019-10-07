هاشتاج «#زملكاوي_يدعم_ميتشو» يتصدر «تويتر».. ومغردون: الاستقرار الآن أهم من الأداء والقادم أفضل

الموجز

تصد هاشتاج «#زملكاوي_يدعم_ميتشو» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» للمطالبة بتقديم الدعم المعنوي لمدرب نادي الزمالك بعد تعادله المخيب لآمال جماهير، أمام نظيره إف سي مصر، بهدف لكلا منهما، بالمباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

تعادل الزمالك أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا من قسم الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، تعد واحدة من أقوى مفاجئات الموسم الجاري 2019-2020، نظرًا للفارق الكبير في الإمكانيات بين الفريقين.

الزمالك تقدم مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، إلا أنه وبدل من تعزيز تقدمه بهدف آخر، استقبل هدفًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق عمر حبشي.

هدف إف سي مصر في شباك الزمالك لم يأتي عن طريق الصدفة، وإنما كان نتاجًا لجملة من الأخطاء الدفاعية التي وقع بها لاعبو الزمالك طوال الهجمة التي نتج عنها الهدف، والتي لم تستغرق أكثر من 8 ثوانٍ من خلال 4 تمريرات فقط، حتى انتهت في شباك الفريق الأبيض.

وغرد ناشطون دفاعًا عن مدرب الزمالك مؤكدين أن الاستقرار للفريق أهم من الأداء.

Advertisements

وكتب محمد سيد قائلًا: «الاستقرار للفريق أهم كثير من الأداء حاليا»، وأضاف طارق غنيم قائلًا: « وراك لاخر المشوار».

كما دون حساب يحمل اسم مو البنا: « معاك مدرسه الفن والهندسه هترجع تاني كمل واحنا معاك».، وتابع حامد حامد: « ما ذنب ميتشو وساسي وطارق و علاء، والسعيد، وعبدالغني وعبدالله جمعة، والنقاز، يريدون صرف مقدم عقودهم، ما ذنبه يا سيادة المستشار»، مضيفًا: « وبعدين يا سيادة المستشار ميتشو رفض تدريب الاهلي، لحبه في شخصك ولنادي الزمالك» على حد تعبيره.

كما دون حساب يحمل اسم بافلي قائلًا : «نعم لبقاء ميتشو..اللي جي احسن».

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة، برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز بثلاث مباريات متتالية، فيما يأتي فرق بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 7 نقاط.