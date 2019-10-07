برشلونة يخطط لإدراج غريزمان في صفقة إعادة نيمار إلى صفوفه









اسماء السيد - كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني تخطط لإدراج اسم المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان في صفقة إعادة المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا إلى صفوف الفريق ، بهدف إقناع مسؤولي نادي باريس سان جرمان الفرنسي على إتمام التعاقد.

وبحسب تلك التقارير فإن الإدارة الكتالونية تأكدت من صعوبة تأقلم غريزمان مع الفريق بعدما تعرض للتهميش من عناصر الفريق على رأسهم قائدهم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وهو ما اعطى مؤشر على فشل الصفقة التي كلفت خزينة النادي نحو 120 مليون يورو تم دفعها لصالح أتليتكو مدريد لفسخ عقد الدولي الفرنسي.

وبالنظر إلى مكانة غريزمان في فرنسا بعدما قيادته فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا ، فإن ذلك من شأنه ان يقنع إدارة باريس سان جيرمان بالعرض الكتالوني للسماح لنيمار بالرحيل والعودة الى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.