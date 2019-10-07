شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقرر صدوره غداً الثلاثاء، وذلك بشأن موقف الفريق الأبيض من لقاء جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك لتحديد برنامج فترة التوقف، حيث من المنتظر أن يصدر الكاف قراره النهائي بشأن صعود الزمالك لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا من عدمه، بعدما طالب الأبيض بذلك لعدم حضور الفريق السنغالي لملعب برج العرب يوم الأحد قبل الماضي، في الموعد المحدد لمواجهة العودة فى دور الـ32 في البطولة الأفريقية بعدما تمسك الفريق السنغالي بإنه لم يتم إخطاره في الموعد القانوني بتأجيل اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ويرغب الصربى ميتشو فى معرفة موقف الفريق من البطولة الأفريقية لوضع برنامجه كاملا للفترة القادمة.

وكان جهاز الزمالك قد استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض من مواجهة نادي مصر، التى أقيمت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتجنب حصوله على إنذار ثالث حتي يتواجد مع الفريق الأبيض في الجولة الرابعة أمام الأهلى، بعد أثار استبعاد ساسي جدلا كبيرا خاصة إن استبعاده جاء وسط معاناة الأبيض من غياب لاعبي الوسط فى مواجهة نادى مصر حيث تغيب طارق حامد للإيقاف ومحمود عبد العزيز للإصابة بعدما أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي وكشف جهاز الفريق الأبيض عن امتلاك ساسي فى رصيده إنذارين تحصل عليهم في مبارتي الفريق أمام مصر المقاصة والاتحاد السكندري والأخير هو الإنذار الذي لم تظهره الإعادات التليفزيونية لذلك جاء استبعاده من مباراة نادي مصر تجنباً لتعرضه للإيقاف والغياب عن مباراة القمة في حالة حصوله علي إنذار ثالث.