رياضة | جماهير ليفربول تهاجم لاعب ليستر سيتي.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ليفربول تهاجم لاعب ليستر سيتي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن حمزة تشودري لاعب وسط ليستر سيتي تعرض لهجوم عنيف من جانب جماهير ليفربول الإنجليزي، بعدما تسبب في إصابة الدولي المصري محمد صلاح في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس على ملعب "أنفيلد" بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن بعدما تسبب في إصابة محمد صلاح، تعرض حمزة تشودري لإهانات عنصرية من جانب جماهير ليفربول.

ومن جانبه أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول عن استيائه بعد إصابة صلاح: "لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر بذلك التصرف، كان متهوراً جداً، صلاح تخطى المدافع بشكل جيد، وكان بعيداً عنه، اللاعب تعمد إيذائه بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة، كان يستحق الطرد".