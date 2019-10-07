رياضة | رئيس برشلونة يعلق على فشل ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يعلق على فشل ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والمدير التنفيذي سيقوم بتقييم إيرادات النادي للسنة المالية السابقة والكشف عن ميزانية السنة اللاحقة كما من المقرر في وقت لاحق أن تتم مناقشة الأسباب الرئيسية لفشل صفقة نيمار قبل نهاية الاجتماع بالإجابة على أسئلة الجماهير.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة حصل على حوالي 990 مليون يورو من إيرادات العام الماضي وأنه من المتوقع وصول حجم الإيرادات في العام القادم إلى 1047 مليون يورو وهو رقم قياسي عالمي في كرة القدم.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بعد مناقشة القضايا الحاسمة الأخرى سوف يجيب بارتوميو على أسئلة الجماهير، حيث أنه من الواضح أن فشل صفقة نيمار ستكون من أهم المواضيع حينها.

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واستمر مسلسل أزمة البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان طوال الصيف الماضي كما أعلن النجم البرازيلي عن رغبته في العودة إلى برشلونة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية نهاية الشهر الماضي أن باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق وذلك بعد ارتباطه بالرحيل إلى برشلونة.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة النادي الباريسي بدأت أول خطوات تجديد نيمار دا سيلفا، حيث اجتمع ليوناردو مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان بنيمار من أجل مناقشة العرض الجديد للنجم البرازيلي مع النادي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان متفائل بشأن مفاوضات تجديد عقد نيمار الذي سينتهي عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو 2020، حيث أشاد ليوناردو باحتراف اللاعب أثناء المفاوضات التي حدثت بينهما حول هذا الشأن.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم نيمار ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المفاوضات لم تؤتي بثمارها واستمر النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان.