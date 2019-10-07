شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للمنتخب الأولمبى استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى: عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير.
قلب الدفاع:أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام.
الأطراف: محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و أحمد أيمن و كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي و فوزي الحناوي.
الخط الأمامى :رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي ووجيه عبدالحكيم
رؤوس الحربة: مصطفى محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان و ناصر منسي.
وقال شوقى غريب إن طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي مشددًا على أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطولة الأفريقية في 8 نوفمبر المقبل وأيضًا اختيار القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يوم 29 أكتوبر الجارى وتابع أن مباراتي جنوب أفريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطولة خاصة أنه أحد المنتخبات المتأهلة ويقع في المجموعة الثانية بالبطولة.
كما وجه الشكر لكل الجهات التي تقف وراء المنتخب من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 أولا ثم الفوز بالبطولة، وقال إن الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين يدرك تمامًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم وسيكونوا عند حسن ظن الجماهير.
أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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