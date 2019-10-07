شكرا لقرائتكم ارتياح في الأهلي بعد انضمام 7 لاعبين لصفوف المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمنح الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر مواجهة الزمالك أهمية خاصة نظراً لأهميتها فى تأكيد صدارة الفريق الأحمر لبطولة الدوري العام، خاصة وأن الزمالك يعد أخطر منافس للأهلى على الدرع الذي يحمل الفريق الأحمر لقبه، بالإضافة لكون المباراة بطولة خاصة فى حد ذاتها نظراً لأهميتها بالنسبة لجماهير القطبين، وسيحصل الفائز بها على دفعة معنوية كبيرة ستعينه فى باقي مشوار البطولة.
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