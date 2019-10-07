شكرا لقرائتكم ارتياح في الأهلي بعد انضمام 7 لاعبين لصفوف المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة ارتياح شديدة داخل جهاز الكرة بالأهلى بعد ضم المنتخب الأول 7 لاعبين فى معسكر المنتخب القادم المقرر انطلاقه اليوم الاثنين، ضمن استعداد الفراعنة لمواجهة بتسوانا الودية المقرر اقامتها يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأعلن حسام البدري قائمته المحلية والتي ضمت كلاً من محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية الذي تعرض للإصابة ،وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

ويستأنف النادي الأهلى تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة لمدة 48 ساعة، بعد مواجهة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب الأخير وأنتهت بفوز الفريق الأحمر 5/1، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

ويمنح الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر مواجهة الزمالك أهمية خاصة نظراً لأهميتها فى تأكيد صدارة الفريق الأحمر لبطولة الدوري العام، خاصة وأن الزمالك يعد أخطر منافس للأهلى على الدرع الذي يحمل الفريق الأحمر لقبه، بالإضافة لكون المباراة بطولة خاصة فى حد ذاتها نظراً لأهميتها بالنسبة لجماهير القطبين، وسيحصل الفائز بها على دفعة معنوية كبيرة ستعينه فى باقي مشوار البطولة.