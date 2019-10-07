أياكس امستردام يلمح لبيع لاعب وسطه المغربي حكيم زياش









اسماء السيد - قررت إدارة أياكس امستردام الهولندي إلغاء الشرط الجزائي في عقد لاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش ، في خطوة تمثل موافقة النادي الرسمية على بيع نجم الفريق خلال الانتقالات القادمة .

وكان زياش قد وافق الصيف الماضي على تجديد عقده مع أياكس حتى شهر يونيو من عام 2022 مع تضمين شرط جزائي في عقده يبلغ 30 مليون يورو ، ما يمنح الفرصة لأي نادٍ بضمه لصفوفه بدفع هذه القيمة وفسخ العقد الذي يربط اللاعب المغربي بناديه الهولندي.

هذا وتنتظر إدارة أياكس وصول عروض رسمية لزياش من كبار الأندية الأوروبية بسعر أعلى بكثير من 30 مليون يورو ، بعدما بصم اللاعب على عروض فنية كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال منافسات الموسم الماضي، مما جعله مطلباً للأندية قبل ان يقرر البقاء مع الفريق بعدما رحل عنه الثنائي ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي و فرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.