ميلان يسجل أسواً بداية له في تاريخه بالدوري الايطالي منذ 80 عاماً









اسماء السيد - لم تهب رياح الدوري الإيطالي بما كانت تشتهه سفينة أي سي ميلان التي تبتعد عن بر الأمان و تقترب من الغرق في حال استمرت الرياح على ذات الاتجاه مع مرور الجولات .

و كان مسؤولي النادي العريق قد راهنوا على هذا الموسم من اجل استعادة "الروسونيري" بريقه والتأهل مجدداً للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، وذلك بإسناد مهمة الجهاز الفني للمدرب ماركو جيامباولو الذي حل محل جينارو جاتوزو ، أملاً بتحقيق هذا الرهان ، إلا ان الأمور ساءت ، ليسجل الفريق أسوأ بداية له في تاريخه بالدوري الإيطالي منذ 80 عاماً.

هذا ويحتل ميلان المركز السادس عشر في جدول الترتيب ، برصيد ست نقاط بمرور ست جولات بعدما حقق فوزين و اربعة هزائم ، كان اخرها سقوطه أمام فيورنتينا على ارضه و بين جماهيره ، فيما خسر قبلها موقعة "دربي ميلانو" امام غريمه إنتر ميلان في الجولة الرابعة.

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وباستثناء الموسم الذي تم إنزاله إلى دوري الدرجة الثانية من الدوري عام 1980 بسبب تورطه في فضيحة التلاعب بنتائج مباريات البطولة ، فإن ميلان كان دوماً يحقق بدايات جيدة حتى عندما يفشل في إنهاء موسمه ضمن المراكز الأولى .

وتعتبر بداية الموسم الجاري هي الأسوأ و الأصعب للفريق "اللومباردي" منذ موسم (1939-1940) عندما سجل في الجولات الستة الأولى ثلاث هزائم و فوزين و تعادل ، حيث كاد ان يهبط إلى دوري الدرجة الثانية لولا استفاقته في الجولات الموالية لينجح في البقاء ضمن دوري الأضواء.

يشار بأن توالي سلسلة النتائج السلبية قد يؤكد حاجة ميلان لربان جديد أكثر تمرساً و حنكة من جيامباولو ، يكون قادراً على إنقاذ الفريق من الغرق.