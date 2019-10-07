شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه المنصورة وديا استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الرابعة عصر اليوم فريق الترسانة نظيره المنصورة فى المباراة الودية المقررإقامتها بينهما باستاد حسن الشاذلى فى إطار استعدادات الفريقين لدورى القسم الثانى المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجارى . وينافس الترسانة فى المجموعة الثانية التى تضم أندية " القاهرة والقناة " ، بينما يشارك المنصورة فى المجموعة الثالثة التى تضم أندية " الإسكندرية وبحرى " . كان الترسانة قد خسر أخر مبارياته على ملعبه أمام البنك الأهلى بهدف مقابل للاشئ وهو ما فجر براكين الغضب داخل الفريق نظرا للمستوى السئ الذى ظهر عليه اللاعبون فى تلك المباراة ، بينما خسر أيضا المنصورة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل للاشئ .

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