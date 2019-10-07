سبورتنج يواجه جى أس كى الكونغولي فى ثالث جولات البطولة الأفريقية لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأثنين ، فريق كرة اليد الأول بنادى سبورتنج نظيره جى اس كى الكونغولى فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى الرأس الأخضر .

حقق سبورتنج الفوز فى أولى مواجهاته على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 34 /25 الجمعة ، قبل أن يهزم رد ستار الإيفواري أول امس السبت 29 /21 , الا ان الفريق حصل على راحة من المباريات امس الاحد .

يشارك سبورتنج فى هذه المنافسه بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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و يستكمل سبورتنج مواجهاته بملاقاة أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر الجارى .

ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.