شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد أوكا: "احنا مش كومبارس" وأضعنا تحقيق الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سعيد أوكا، مدافع فريق إف سى مصر، أن فريقه أضاع تحقيق الفوز الأول له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الزمالك، عقب إهدار عدد كبير من الانفرادات، مضيفا: "ولكن أشكر زملائى على الأداء الجيد الذى قدموه خلال المباراة".

وأوضح أحمد سعيد أوكا، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة "on sport"، أن لاعبى الزمالك وجدوا صعوبة بالغة فى تحقيق الفوز قائلا: "احنا مش كومبارسات".

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وأشار أحمد سعيد أوكا إلى أن تركيز لاعبى فريق الزمالك فى المباراة القادمة أمام الأهلى، وهذا ما قاموا باستغلاله من خروج لاعبى الأبيض عن التركيز أثناء اللقاء.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل تعادل الزمالك مع إف سى مصر، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز فى مباراتى الاتحاد والمقاصة ثم التعادل اليوم مع إف سى مصر، الذى نجح فى تحقيق النقطة الثانية له ليحتل المركز الخامس عشر بنقطتين، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع.