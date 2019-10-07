شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. شاهد صدمة طفل زملكاوى بعد التعادل أمام إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الزمالك نقطتين ثمينتين فى مشوار الدورى المصري.. نقطتان كان الفارس الأبيض فى غنى عن فقدهما فى جولات استكشاف المنافسين وجس النبض والبحث عن أفضل الخيارات للوصول إلى عرش البطولة، نقطتان خسرهما وصيف البطل مبكرا قبل الدخول فى معترك اللياقة البدنية والنفس الطويل والأخطاء التحكيمية وأزمات المؤجلات المعتادة فى كل موسم.

ورصدت عدسة "سوبر كورة" علامات الصدمة على وجه طفل يشجع فريق الزمالك، عقب تعادل فريق اف سى مصر، مع الأبيض بنتيجة 1-1.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا