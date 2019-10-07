كواليس لقاء مرتضى منصور وجنش

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كواليس جلسته مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن جنش حدثه أمس هاتفيا، وعقد معه جلسة اليوم وأغلقنا تلك الأزمة تماما، بعد اعتذاراللاعب واعترافه بالخطأ الذي ارتكبه.
أضاف: "أؤكد مرة أخرى، ميتشو مدرب الزمالك الحالي لن يرحل إلا بنهاية الموسم، بعد الفوز بكأس مصر، الكل أشاد به، ولكن في بعض المباريات كان غير
تابع: "إذا فاز المدرب الجماهير تشيد به وتقول عبقري ولن تتحدث عن الإدارة وإذا تعادل أو خسر، تقول مرتضى وأولاده السبب".
اختتم: "سنتخذ قرارات هامة للحد من رعونة اللاعبين، ولكن لن يتم الإعلان عنها على الهواء، وستكون في الغرف المغلقة، لكن ميتشو مستمر ومدعم من الجميع".
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