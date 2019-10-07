توقعات قرعة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لسحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019.

ويتواجد الستة الكبار في قرعة هذا الموسم من دوري أبطال أفريقيا، ويتقدمهم حامل اللقب 8 مرات “الأهلي المصري” الذي ترشح بنتائج كاسحة من الدور التأهيلي الثاني والثالث أمام ناديي أطلع بره الجنوب سوداني وكانو سبورت الغيني الإستوائي.

ويعود حامل اللقب في آخر نسختين “الترجي الرياضي التونسي” للمشاركة ضمن التصنيف الأول، بالإضافة إلى قطبي الكرة المغربية “الوداد والرجاء”، وبطل عام 2007 “النجم الساحلي التونسي” فضلاً عن عملاق الكونجو الديمقراطية “TP مازيمبي” وحامل لقب 2016 “ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي”.

تشهد نسخة هذا الموسم رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، إذ تمكنت 9 أندية عربية من الترشح إلى دور مجموعات دور الـ16، أكبر بناديين عن نسخة العام الماضي 2019/2018 التي انتهت بتأهل الترجي التونسي على حساب الوداد المغربي.

أبطال 2015-2019 الأوائل

يضم الوعاء الأول في القرعة، الرباعي الذي سيطر على المباراة النهائية من 2015 حتى 2019 “الأهلي والترجي والوداد وTP مازيمبي”، بالتالي فلن يتواجهوا خلال دور المجموعات.

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سيسعى الأهلي المصري مع مدربه الجديد “رينيه فايلر” لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2013، وتعويض خيبة الأمل التي أصيب بها في نهائيي 2017 و2018 أمام الوداد والترجي – على الترتيب -.

ولم يفز مازيمبي بالبطولة منذ تتويجه عام 2015 على حساب اتحاد العاصمة الجزائري والذي يعود للمشاركة بدور المجموعات بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي، لكنه سيتواجد في التصنيف الثالث.

ويضم الوعاء الثاني أربعة أندية توجوا بلقب البطولة في السنوات الـ 25 الماضية، هم الرجاء وصن داونز والنجم الساحلي بالإضافة إلى الزمالك.

لكن موقف الزمالك غير واضح حتى لحظة كتابة هذا التقرير، فقد وضع صاحب خمسة ألقاب نفسه في ورطة حقيقية حين قرر نقل ملعب مباراة إياب دور الـ 32 أمام جينيراسون فوت السنغالي قبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة، ليخالف لائحة الكاف التي تنص على التغيير قبل 10 أيام من المباراة.

ومن المنتظر حسم لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، التي تضم 17 عضوًا من بينهم رئيس الأهلي محمود الخطيب ورئيس TP مازيمبي ورئيس الوداد البيضاوي، قرار تأهل الزمالك أو جينيراسون فوت يوم غد الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر (التفاصيل من هنا).