رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 7 / 10 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 7 / 10 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام بعض المباريات اليوم الأثنين الموافق 7 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراتي ليبيريا ضد تشاد، وجيبوتي أمام جامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ضمن ذهاب الدور التمهيدي، لذلك نعرض لكم موعد أهم مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "ذهاب الدور التمهيدي"

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ليبيريا x تشاد، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

جنوب السودان x سيشيل، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

موريشيوس x ساو تومي وبرينسيبي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

جيبوتي x جامبيا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.