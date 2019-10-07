رياضة | كيف نجح لامبارد في إعادة هيبة تشيلسي محلياً وقارياً؟

يقدم المدرب الإنجليزى الشاب فرانك لامبارد موسم جيد برفقة نادى تشيلسي الإنجليزى بعد تعيينه كمدير فنى للفريق فى بداية الموسم الحالي 2019_2020 بعد رحيل المدير الفنى الإيطالي ماوريسيو سارى لتدريب يوفنتوس الإيطالى.

وعلى الرغم أن الفريق لم يستطيع جلب صفقات بسبب قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمنع البلوز من التعاقدات خلال فترتي إنتقالات، إلا أن فرانك لامبارد إستطاع تكوين فريق مميز من الذى يلعب خلال السنوات الماضية رغم رحيل نجم الفريق إيدين هازارد لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويعد نجم الفريق خلال الموسم الجاري والذى أصبح هداف الدوري الإنجليزي بعد 8 جولات فقط هو تامى إبراهام مهاجم الفريق والذى إستطاع ترجيح كافة البلوز خلال مباريات عديدة بالبريميرليج أخرهم هدفه في مرمي ساوثهامبتون بالكولة الثامنة.

كما أيضاً تألق تحت قيادة لامبارد لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتى والذى عرف طريق الشباك مع لامبارد والتصرف بالكرة بشكل رائع بخلاف دوره الدفاعي مع الفريق، وسجل هذا الموسم هدفين في مرمي ليفربول ومرمى ساوثهامبتون. Advertisements

كما تألق أيضاً الشاب ماوسن مونت لاعب الفريق الشاب والذى تم تصعيده للفريق والذى إستطاع أن يثبت نفسه ويسجل 4 أهداف.

ويعتمد لامبارد على الظهيرين سيزار أزبلكويتا وماركوس ألونسو والذي لديهم خبرات عديدة بجانب الحارس كيبا اريزابلاجا، وقام أيضاً المدرب بتعويض غيابات الدفاع بعد رحيل دافيد لويز والإصابات المتكررة في مركز قلب الدفاع للاعب كريستنسين وزموما بتواجد المدافع توموري.

كما يتواجد أيضاً دائماً في خطط المدرب الإنجليزى الشاب فرانك لامبارد النجم البرازيلي ويليان وأيضاً بوليسيتش والشاب هودسون ادوي، مما يجعل الفريق يلعب بحيوية ونشاط بسبب تواجد العديد من اللاعبين الشباب في الفريق.

وحاض لامبارد مع تشيلسي 8 مباريات ببطولة الدوري فاز في 4 مباريات على كل من نورويتش سيتى و وولفرهامبتون وبرايتون وساوثهامبتون وتعادل أمام ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وخسر أمام مانشستر يونايتد وليفربول ويتواجد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

بينما علي مستوي دوري أبطال أوروبا خسر الفريق الجولة الأولى أمام فالنسيا بهدف بينما فاز في الجولة الثانية علي ليل بهجفين لهدف.