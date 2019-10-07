رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر نابولي وفوز يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر نابولي وفوز يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- يوفنتوس 19 نقطة.
2- إنتر ميلان 18 نقطة.
3- أتالانتا 16 نقطة.
4- نابولي 13 نقطة.
5- روما 12 نقطة.
6- لاتسيو 11 نقطة.
7- كالياري 11 نقطة.
8- فيورنتينا 11 نقطة.
9- تورينو 10 نقط.
10- هيلاس فيرونا 9 نقط.
11- بولونيا 9 نقط.
12- بارما 9 نقط.
13- ميلان 9 نقط.
14- أودينيزي 7 نقط.
15- ساسولو 6 نقط.
16- بريشيا 6 نقط.
17- سبال 6 نقط.
18- ليتشي 6 نقط.
19- جنوى 5 نقط.
20- سامبدوريا 3 نقط.