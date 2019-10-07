رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر نابولي وفوز يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر نابولي وفوز يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- يوفنتوس 19 نقطة.

2- إنتر ميلان 18 نقطة.

3- أتالانتا 16 نقطة.

4- نابولي 13 نقطة.

5- روما 12 نقطة.

6- لاتسيو 11 نقطة.

7- كالياري 11 نقطة.

8- فيورنتينا 11 نقطة.

9- تورينو 10 نقط.

10- هيلاس فيرونا 9 نقط.

11- بولونيا 9 نقط.

12- بارما 9 نقط.

13- ميلان 9 نقط.

14- أودينيزي 7 نقط.

15- ساسولو 6 نقط.

16- بريشيا 6 نقط.

17- سبال 6 نقط.

18- ليتشي 6 نقط.

19- جنوى 5 نقط.

20- سامبدوريا 3 نقط.

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