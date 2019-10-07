رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- الأهلي 9 نقاط.
2- بيراميدز 7 نقاط.
3- المقاولون العرب 7 نقاط.
4- الزمالك 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 6 نقاط.
6- الإسماعيلي 6 نقاط.
7- المصري 4 نقاط.
8- سموحة 4 نقاط.
9- طنطا 4 نقاط.
10- حرس الحدود 3 نقاط.
11- مصر المقاصة 3 نقاط.
12- الجونة 3 نقاط.
13- الإنتاج الحربي 3 نقاط.
14- طلائع الجيش نقطتين.
15- نادي مصر نقطتين.
16- وادي دجلة 1 نقطة.
17- أسوان 1نقطة.
18- إنبي 1 نقطة.