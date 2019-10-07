رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الأهلي 9 نقاط.

2- بيراميدز 7 نقاط.

3- المقاولون العرب 7 نقاط.

4- الزمالك 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 6 نقاط.

6- الإسماعيلي 6 نقاط.

7- المصري 4 نقاط.

8- سموحة 4 نقاط.

9- طنطا 4 نقاط.

10- حرس الحدود 3 نقاط.

11- مصر المقاصة 3 نقاط.

12- الجونة 3 نقاط.

13- الإنتاج الحربي 3 نقاط.

14- طلائع الجيش نقطتين.

15- نادي مصر نقطتين.

16- وادي دجلة 1 نقطة.

17- أسوان 1نقطة.

18- إنبي 1 نقطة.

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