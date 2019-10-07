رياضة | كشف حساب ميتشو مع الزمالك..حصد لقب وفقدان آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب ميتشو مع الزمالك..حصد لقب وفقدان آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، في مواصلة تحقيق الإنتصارات بالدوري المصري الممتاز.



وكان الزمالك، حقق تعادلا مخيبا أمام إف سي مصر، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

تعادل الزمالك، تراجع بيه للمركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق نقطيتن عن الأهلي صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، وبيراميدز سبورت صاحب الوصافة برصيد 7نقاط، قبل توقف قطار مسابقة المسابقة المحلية.

ويتوقف الدوري العام، ابتداءا من اليوم بسبب دخول المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وتولى ميتشو، تدريب القلعة البيضاء خلفا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، وقاد الفريق للفوز بمسابقة كأس مصر وخسارة لقب السوبر.

ويرصد "الفجرالرياضي" كشف حساب ميتشو في تدريب الزمالك من خلال التقرير الآتي:- Advertisements

يمتلك ميتشو، العديد من طرق اللعب الفنية، إلا أنه يفضل الاعتماد على طريقتي 4-2-3-1، و 4-3-1-2، ويتم تغيره حسب طريقة المنافس.

وقاد ميتشو الزمالك في 10 مواجهات سواء محليا أو قاريا حيث فاز في 7 لقاءات، بينما تعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في مواجهتين.

افتتح ميتشو، مباراته مع الزمالك، بالفوز على ديكاداها الصومالي، بدور ال64 لدوري أبطال إفريقيا.

فيما قاد الفريق للفوز بكأس مصر بعدما تخطى كلا من مصر المقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز سبوت على الترتيب، ليتوح بأول ألقابه مع الفريق.

واستهل مشواره بمسابقة الدوري العام، بالفوز على الاتحاد السكندري، ثم الإنتصار على مصر المقاصة، قبل أن يتوقف قطار انتصاره بالتعادل مع إف سي مصر.

ولعب ميتشو مع الفريق ضد جينراسيون فووت السنغالي، وتلقى هزيمة بنتيجة 2_1 في ذهاب دور ال32 في دوري أبطال أفريقيا.