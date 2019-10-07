رياضة | نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى عن إصابة نجم وسط الفريق، مما يجعله مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسبانى والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن الفريق عن تعرضه للإصابه.

وأعلن نادى ريال مدريد عن إصابة لاعب الوسط الألمانى تونى كروس في قدمه اليسري بإصابة عضليه قد تبعده عن الملاعب لفترة بعدما تم إجراء فحوصات طبية عليه اليوم بعد خروجه أمس مصاب فى لقاء ريال مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد فاز أمس على نظيره غرناطة برباعيه مقابل هدفين سجل للريال كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، ليتصدر الفريق بطولة الدوري الإسبانى برصيد 18 نقطة.