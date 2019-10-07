رياضة | هل يسير البدري علي خطي فايلر في تدريب منتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يسير البدري علي خطي فايلر في تدريب منتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر لخوض المعسكر الأول للفراعنة تحت قيادته فى الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



وأمام البدري فرصة كبيرة في تحقيق بداية للمنتخب قوية في عهده فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستنطلق بمواجهة منتخب مصر لنظيره منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر بالقاهرة ثم مواجهة منتخب جزر القمر يوم 19 خارج الأرض في مجموعة تضم كل من توجو وكينيا وجزر القمر بسبب مستوي المنافسين "المتوسط" خلال المرحلة المقبلة وقوة المنتخب المصري، فيكون هنا السؤال هل يسير البدري على خطي رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للنادي الأهلي والذى قدم بداية رائعه مع الأهلي؟

يتميز حسام البدري بتاريخ كبير وتحقيق للبطولات مع النادى الأهلي ويعرف باللعب بشكل هجومي مما جعله يفوز مع النادى الأهلي ببطولات للدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي والمحلي، مما يجعل شكل المنتخب المتوقع خلال الفترة القادمة سيكون مغاير عن ما ظهر عليه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى خرجت منها من ور ال 16 من البطولة بشكل سئ. Advertisements

وسيعتمد البدري على عناصر في الخط الهجومي مميزة مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى يعد من أفضل اللاعبين في العالم بجانب محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي ورمضان صبحي وحسين الشحات لاعبو النادى الأهلي وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز مما يعنى وجود قوة هجومية كبري للمنتخب الوطنى في الفترة المقبلة تحت قيادة البدري.

وكان فايلر قد لعب مع الأهلي 3 مباريات ببطولة الدوري المصري فاز بهم جميعاً وسجل خلالهم 10 أهداف ودخل مرماه هدف وقاد الفريق في مباراتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف وفاز مع الفريق ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بثلاثيه مقابل هدفين.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة ١٩ لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.