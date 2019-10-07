رياضة | أيمن يونس: لولا هذا اللاعب لتعرض الزمالك لفضيحة أمام إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن يونس: لولا هذا اللاعب لتعرض الزمالك لفضيحة أمام إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأبيض قدم واحدة من أسوأ مباراياته أمام نادي إف سي مصر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصرى .

وقال يونس في تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport " : أن الزمالك أخطأ بعدم مضاعفة النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول وغلب الاستهتار والثقة الزائدة على اللاعبين بشكل كبير واف سي مصر أخذ المباراة خطوة خطوة ومع مرور الوقت اكتسبوا الثقة في الوقت الذي ظهر الازدحام من جانب لاعبي الزمالك على منطقة جزاء المنافس بدون خطورة ووسط الملعب كان تائه".

وأضاف يونس :أداء غير مبرر من الصربى ميتشو بسبب توظيف اللاعبين و أن الجدية غائبة عن معظم اللاعبين وأن الفرصة الأخيرة المهدرة من إف سي مصر كادت تحول المباراة إلى كابوس حقيقي، ومندهش من مستوى المدافعين الثنائي الونش ومحمد عبد السلام ودرجة التركيز مفقودة وتألق الحارس محمد عواد.

يذكر أن الزمالك قد تعادل مع إف سي مصر، بهدف لمثله، فى أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى فى النسخة الجارية فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.