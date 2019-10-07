رياضة | تعرف على آخر التطورات في إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر التطورات في إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن أنباء سارة بخصوص إصابة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد إصابته بكدمة في الكاحل عقب مشاركته أمس السبت، أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.



وأصيب محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتي، على إثر تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي البديل حمزة تشودري، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

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وذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع، يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعد محمد صلاح من قائمة معسكر الفراعنة القادمة، وذلك بداعي معاناته من الإجهاد والإرهاق بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول.