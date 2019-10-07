«بعد التعادل مع إف سي مصر»... خالد الغندور : ميتشو "فتاي" واللاعيبة مش مقدرين قيمة التي شيرت

الموجز

شن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق،هجوما حادا علي لاعبي نادي الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر الصاعد حديثا بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام قائلا : ميتشو "فتاي" واللاعيبة مش مقدرين قيمة التي شيرت .

وتابع " الغندور" خلال تقديم " الزمالك اليوم " , والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم" : الزمالك واجه أضعف الفرق وسيعطيهم دوافع فى المباريات القادمة , وجمهور الزمالك حزين على خسارة نقطتين فى مشوار الفريق بالدوري

واضاف الغندور، انه لا يعرف لماذا فريق الزمالك يعطي الفرصة لفرق ضعيفة ان تقدم مستوى رائعا أمامه ، علي الرغم ان فريق الزمالك كبير جدا وكان بيده أن ينهي المباراة في بدايتها.

Advertisements

واختتم قائلا : مبارة القمة القادمة صعبة جدا .

رابط الفيديو :