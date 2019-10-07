مرتضي منصور: تم اتخاذ قرارات هامة بالغرف المغلقة…والتركيز حاليا على مباراة الأهلي والتغير...

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه من الوارد أن يتم خلال الفترة المقبلة التغير في الجهاز الفني المساعد للزمالك تحت قيادة ميتشو، وخاصة عقب تعادل الأبيض مع نادي مصر في المباراة التي جمعت بيهم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصري الممتاز والتي انتهت بهدف لكل منهما.

كما أكد منصور أن هناك مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها داخل الغرف المغلقة، والتي من اهمها هو التركيز حاليا على مباراة الأهلي بالقمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 19 من أكتوبر الحالي، قائلا “نريد أن نركز فى مباراة الأهلى، وارد أن يحدث تغيير فى الجهاز المساعد، ولكن ميتشو ومستمر لنهاية الموسم”.