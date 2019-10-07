شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المصري والزمالك مع بيراميدز فى مباريات دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين منافسات الجولة الثامنة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد 9 مباريات مثيرة أبرزها الأهلي والمصري، والزمالك مع بيراميدز .

وتنطلق مباريات هذه الجولة في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث يحل وادي دجلة ضيفاً على نادي إف سي مصر، ويستضيف طنطا فريق أسوان على ملعب أحفاد السيد البدوي، فيما يلتقي الانتاج مع الاسماعيلي، ويواجه الجونة مصر المقاصة، ويحل نادي المقاولون العرب ضيفاً على الاتحاد السكندري.

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وعلى ملاعب مجمع الناشئين بميت عقبة تقام مباراة الزمالك مع بيراميدز، فيما يستضيف النادي المصري نظيره الأهلي بمدينة السادس من أكتوبر، ويحل طلائع الجيش ضيفاً على سموحة، وعلى استاد المكس تقام مباراة حرس الحدود وإنبي.

كانت منافسات الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي علي إف سي مصر 0/5، فيما فاز الزمالك على المقاولون بهدفين مقابل هدف.