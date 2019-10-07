شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تجديد عقد جنش والرباعى خلال أسبوع.. والحارس: كلنا أسرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أزمة محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الأبيض، انتهت تماما، مشددًا على أن الفريق كله أسرة واحدة ولن نُهدر مستحقات أى لاعب، قائلاً: "أنا عاتبت جنش فقط على ظهوره فى الإعلام".

أضاف منصور خلال فيديو بثه برنامج الزمالك اليوم، ظهر فيه مع جنش خلال الجلسة التى جمعته مع الحارس بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، أمس الأحد، قائلاً: "جنش لابد أن يعتذر للجماهير المحترمة لأنها لم تكن تتوقع منه ما فعله"، مضيفًا: "أنا قلتلكم من قبل أن هناك 5 لاعبين سيتم تعديل عقودهم، وهم محمود علاء وطارق حامد ومحمود جنش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، لأننا لن نسمح أن يحصل أى لاعب جديد على عقود أعلى منهم".

أشار رئيس الزمالك إلى أن هناك جلسة ستجمعه مع الرباعي خلال الأسبوع الجارى من أجل تعديل عقودهم بما يتناسب مع إمكانياتهم مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان حريص على مصلحة جنش هو وأمير مرتضى، المشرف على الكرة، ولذا صممنا على قيده فى قائمة الفريق من أجل دعمه نفسيًا على الرغم من أن اتحاد الكرة أخبرنا بأننا من الممكن أن نقوم بقيده فى يناير، بعد إجراءه جراحة فى وتر أكيلس، بعد إصابته فى مران منتخب مصر أثناء وجوده فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

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تمنى منصور أن يعود جنش بعد انتهاء فترة تأهيله، كما كان وحش إفريقيا ويعود لمنتخب مصر، قائلاً: "الجهاز الفنى لمنتخب مصر يقوده مجموعة محترمة الآن بقيادة حسام البدرى، ومعهم أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى".

من جانبه، توجه جنش بالحديث لجماهير الزمالك قائلاً لهم: "نحن أسرة واحدة وأنا تحدثت مع المستشار مرتضى منصور، وأكد ليٌ تعديل عقدى والآن قال ليٌ أن تأخير حصولى على مستحقاتى كان بسبب رغبته فى تعديل عقدى".

اختتم: "جماهير الزمالك أنتم تعلمون أنكم أخواتى ولو عملت حاجة غلط انتم اخواتى وان شاء الله الفترة المقبلة أكون على قدر المسئولية".