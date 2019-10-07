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ريال مدريد يتصدر ترتيب الدورى الإسبانى بعد نهاية الجولة الثامنة

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يتصدر ترتيب الدورى الإسبانى بعد نهاية الجولة الثامنة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

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ريال مدريد يتصدر ترتيب الدورى الإسبانى بعد نهاية الجولة الثامنة

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الخليج 365

أسدل الستار مساء الأحد، على منافسات الجولة الثامنة من الدورى الإسباني، بفوز فريق على ضيفه فريق إشبيلية بنتيجة 4 – 0.

 

وتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدورى الإسباني، برصيد 18 نقطة، بعد نهاية الجولة الثامنة، بفوز فريق أوساسونا على ضيفه فريق فياريال بنتيجة 2 – 1.

 

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نجح ريال مدريد فى تحقيق فوزا مثيرا على ضيفه فريق غرناطة، بنتيجة 4 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، سجل رباعية الفريق الملكى، كريم بنزيما، إيدن هازارد، لوكا مودريتش وجيمس رودريجيز.

 

وجاء برشلونة فى المركز الثانى، برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الكاسح على إشبيلية، برباعية نظيفة، والتى جاءت عن طريق لويس سواريز، أرتورو فيدال، عثمان ديمبلى والنجم الأرجنتيني ليونيل .

 

ويأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد تعادله السلبى مع مضيفه فريق بلد الوليد، ثم غرناطة رابعا برصيد 14، بعد خسارته 4 – 2 من ريال مدريد، وجاء ريال سوسيداد خامسا بـ13 نقطة، بعد خسارته أمام خيتافى، وبنفس عدد النقاط إشبيلية فى المركز السادس. 

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