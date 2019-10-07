شكرا لقرائتكم خبر عن «السخط الجماهيري» يُحبط مفاوضات الأهلي مع جورجينيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) okaz-

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن مسؤولي النادي الأهلي تراجعوا عن فكرة التعاقد مع المدرب البرازيلي جورجينيو لقيادة الفريق الكروي الأول، عقب أن قابلت جماهير الأهلي أخبار التعاقد معه بسخط كبير، نظير السيرة الذاتية المتواضعة للمدرب، ورغبتهم في اسم كبير يقود الفريق في الفترة القادمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأهلاويين أغلقوا تماماً ملف جورجينيو، وشرعوا في دراسة عدد من الملفات التدريبية لاختيار الأنسب منها لقيادة الدفة الفنية للفريق، فيما تقرر أن يستمر المدرب الوطني صالح المحمدي في قيادة تدريبات الأهلي خلال الأيام القادمة التي تعقب فترة الراحة الممنوحة للاعبين لمدة 4 أيام، لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.