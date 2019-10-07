شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رواتب ثمن إقالة «الداهية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

كشفت مصادر "الخليج 365" المقربة من البيت الاتحادي أنه في حال قررت إدارة النادي إقالة مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي سييرا، يتطلب منها دفع الشرط الجزائي الذي يتضمن تسليم المدرب سييرا ثلاثة رواتب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الساعات الماضية شهدت مشاورات اتحادية لمنح المدرب سييرا فرصة أخيرة لمواصلة قيادة الفريق الكروي في المواجهات القادمة، أمام فريق الوحدة يوم السبت 19 أكتوبر في مكة، وأمام فريق أبها يوم السبت 26 من الشهر ذاته، وأمام المنافس التقليدي الأهلي يوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر القادم بجدة، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اضافة لمواجهتي العميد أمام الوصل الإماراتي يوم الأربعاء 23 من شهر أكتوبر الجاري ذهابا في دبي، على ملعب مباراة الإياب يوم الإثنين الرابع من شهر نوفمبر القادم بجدة، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال.

من جهة أخرى، يخوض الفريق الاتحادي لقاء وديا نهاية الأسبوع الجاري أمام فريق ضمك، وسيسعى المرب سييرا للاستفادة من اللقاء الودي بمشاركة جميع اللاعبين لتجهيزهم فنيا للمرحلة القادمة، وسيعاود اللاعبون تدريباتهم اليوم بعد الراحة التي منحت لهم ليومين عقب مباراة الحزم الماضية في الدوري، ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا للفريق خلال فترة التوقف الحالية.