شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة تقطع الطريق وتمدد عقد «زغبة» موسمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» اقتراب إدارة الوحدة من تمديد عقد الحارس الجزائري مصطفى زغبة (28 عاماً) لمدة عامين مقابل ثلاثة ملايين دولار بعد اتفاق جميع الأطراف على بنود العقد نظير المستويات القوية التي بات يقدمها «زغبة» مع الفريق أخيراً، وتمكن على إثرها من الحفاظ على شباك فريقه نظيفة في ثلاث مواجهات في مباريات الدوري.

وأكدت المصادر نفسها أن إدارة الوحدة قطعت الطريق على أندية من العاصة كانت تنوي التعاقد مع الحارس، وذلك في سبيل الحفاظ على مكتسبات الفريق وتأمين الاستقرار الفني على غرار المستويات القوية التي بات يقدمها فريق الوحدة وتمكن على إثرها من خطف مركز وصافة الدوري برصيد 12 نقطة.

يذكر أن إدارة نادي الوحدة تعاقدت رسمياً مع الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة، قادما من نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة موسم كروي واحد، وسبق أن مثل أندية وفاق مسيلة ومولودية العلمة وأمل مروانة واتحاد الحراش ووفاق سطيف، وتوج مع وفاق سطيف ببطولة الجزائر وكأس السوبر الجزائري، وحقق جائزة أفضل حارس في الجزائر لموسمين متتاليين.