«المناورات» تجهز «الأخضر» لمواجهة سنغافورة

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يبدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد تجهيزاته الفنية لمباراتي منتخبنا الوطني الأولى أمام سنغافورة الخميس القادم، التي ستقام على مدينة الملك عبدالله يبدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد تجهيزاته الفنية لمباراتي منتخبنا الوطني الأولى أمام سنغافورة الخميس القادم، التي ستقام على مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والثانية أمام فلسطين يوم الثلاثاء الـ15 من شهر أكتوبر الجاري على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. وسيعمل المدرب رينارد على إجراء مناورات كروية خلال الـ72 ساعة القادمة من أجل التوصل للتشكيلة المناسبة التي سيخوض بها مباراة سنغافورة القادمة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط. هذا وطلب مدرب الأخضر الفرنسي رينارد من الجهاز الإداري تطبيق التعليمات والأنظمة التي فرضها على معسكرات المنتخب الوطني، وضرورة انضباط اللاعبين بالمواعيد المحددة خلال البرنامج الإعدادي للمباريات. وسيبدأ الصقور الخضر اليوم معسكرهم الإعدادي في منطقة القصيم. واستدعى المدرب رينارد 24 لاعبا وهم: محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.



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