شكرا لقرائتكم خبر عن تريساكو يكشف عن مشروع لجنة الحكام.. اليوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)يعقد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فرناندو تريساكو عند الساعة 1:00 من ظهر اليوم (الاثنين) مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض.
هذا ومن المقرر أن يكشف تريساكو خلال المؤتمر الصحافي عن مشروع لجنة الحكام، مع تقديم شرح حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أعلن قبل أيام عن عقد المؤتمر الصحافي، موجها الدعوة لكافة ممثلي وسائل الإعلام والمحللين التحكيميين في البرامج التلفزيونية والراغبين في الحضور من منسوبي الأندية.
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