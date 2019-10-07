شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتربع على صدارة الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير

انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن نجح في الوصول للنقطة 16 من أصل 6 مباريات خاضها فاز في 5 مباريات، وتعادل إيجابيا في واحدة، ليؤكد نجوم الزعيم أن هدفهم في الموسم الحالي تحقيق اللقب المحلي الغالي، هذا وعقب تربع الزعيم على صدارة الدوري، قرر مدرب الفريق رازفان منح لاعبي الهلال راحة عن التدريبات لمدة 4 أيام، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق، التي أقيمت أمس الأول أمام الاتفاق، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، إذ تقرر عودة التدريبات يوم الخميس القادم استعداداً لمواجهة ضمك في الدوري، والتي ستقام يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، في حين فرض المدرب ‏على الثنائي سالم الدوسري والعابد مواصلة برنامجهما العلاجي والتأهيلي خلال أيام راحة بقية اللاعبين، ‏فيما غادر فجر أمس الثنائي الحارس عبدالله المعيوف ومحمد كنو إلى إسبانيا لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية على موضع إصابتيهما التي لحقت بهما في مباراة السد الثلاثاء الماضي، فيما انضم الثنائي البيروفي كاريلو والسوري عمر خربين إلى معسكر منتخبي بلديهما.

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